اليوم السابع
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أحوال شخصية تحت الميكروسكوب..

تعرف على شروط توزيع التركة على الورثة و3 إجراءات لاستخراج إعلام الوراثة

الأحد، 24 مارس 2024 11:00 م
تعرف على شروط توزيع التركة على الورثة و3 إجراءات لاستخراج إعلام الوراثة محكمة،ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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خلافات كثيرة تقع بين أطراف الأسرة حول توزيع التركة ونجد العديد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراجه، والشروط القانونية لتوزيع الميراث، والفرق بين استخراج الإعلام للبالغين والقصر، وما هي الأوراق التي يجب إحضارها من قبل المدعي وتكلفة ذلك الإجراء الخاص باستخراج- إعلام الوراثة.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الشروط اللازمة لتوزيع الميراث و3 إجراءات لاستخراج إعلام الوراثة والأوراق المطلوب تقديمها لمحكمة الأسرة.

- تقضى المحكمة بـ "توزيع التركة" وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.


- إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة.
- يلزم توفر شهادة الوفاة الكمبيوتر من مكتب الصحة بخاتم الدولة.


- إعلان الورثة يتم على عنوان واحد أو أكثر حسب إقامتهم، كما يمكن استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة .


-يجب توافر شهود بالجلسة للتحقيق بوفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب.

- إذا تنازل أي من الورثة عن نصيبهم -بإرادته- ويتم توزيعه ميراثه على باقي الورثة.

-الأوراق المطلوبة لإعلام الوراثة تشمل طلب إلى رئيس محكمة الأسرة مبينا به" اسم المتوفى- تاريخ الوفاة- أسماء ورثته-أصل شهادة الوفاة او مستخرج رسمي منها - ورقة بصيغة الإعلان بجلسة-دمغات محاماة-حافظة مستندات-صورة من بطاقة مقدم الطلب- صورة من كارنيه النقابة-صورة من التوكيل".

- يتم تحديد جلسة لنظر الإعلام يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.


-لا يشترط حضورهم لتلك الجلسة وإذا لم يتم إعلان الورثة، فيجب حضورهم جميعا.


- في حاله استخراج إعلام الوراثة للقصر يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب إعلام الوراثة .


-يتم تجنيب نصيب القاصر من التركة وإيداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد أو بإذن للوصي بالصرف من القاضي.

 







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