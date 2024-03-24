تحقيقات سرقة شركة قطع غيار سيارات بالساحل: المتهمون انتظروا حتى انصراف الموظفين

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 5 عاطلين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة لقطع غيار السيارات فى منطقة الساحل، أنهم اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المحال التجارية والشركات الخاصة، متخذين من المنطقة مكانا لهم لمزاولة نشاطه الأثم.

تبين من التحقيقات أيضا أن المتهمين قاموا برصد ومراقبة الشركة محل الواقعة، وما أن تأكدوا من انصراف جميع العاملين بها، قاموا بكسر القفل وفتح الباب، ودلفوا إلى داخلها واستولوا على البالغ المالية الموجودة داخل خزنة الشركة وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مالك شركة لقطع غيار السيارات يفيد فيه بتعرض شركته لسرقة مبلغ مالي من الخزنة الخاصة به، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين قيام 5 أشخاص بارتكاب الواقعة.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى شخصية مرتكبى الواقعة، وبأعداد الأكمنة تمكن تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المحال التجارية والشركات الخاصة بأسلوب كسر الباب، واضافوا بقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل الشركة محل الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.