تجديد وثائق هوية وراء اعتقال تاجر مخدرات فى إيطاليا محكوم عليه بـ20 عاما

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة الإيطالية هارب مطلوب فى تهمة تهريب المخدرات، ومحكومة عليه بالسجن 20 عاما، فى مركز شرطة بينيدورم عندما ذهب لتنفيذ إجراءات تجديد وثائق هويته فى مكتب إصدار DNI وجوازات السفر وTIE ( بطاقة هوية الأجنبي).

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أنه تمت عملية الاعتقال من قبل عناصر أمن المواطنين التابعين للشرطة الوطنية، بعد التحقق من انتمائه إلى قواعد البيانات والتأكد من حصوله على مذكرة اعتقال أوروبية لتسليم صادرة عن السلطات الإيطالية بجريمة تهريب مخدرات.

وكان المجرم عضوا فى منظمة متخصصة فى تهريب المخدرات، لها مبيعات فى عام 2021 فى فاريزى الإيطالية، حسبما أفاد الشرطة الوطنية فى بيان لها.

وأوضحت الصحيفة أن الشخص لم يتم ذكر إسمه، وهو يبلغ 25 عاما، كان مطلوبا من قبل السلطات الإيطالية بجريمة تهريب مخدرات، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما، وبذلك، تم وضع الرجل تحت تصرف محكمة التحقيق المركزية التابعة للمحكمة الوطنية، وهى الهيئة التى ستتولى تنفيذ إجراءات تسليمه لاحقا.

وكانت شهدت إيطاليا عملية واسعة النطاق لمكافحة المخدرات الاسبوع الماضى فى مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية لإعدام 36 شخصا موقوفا، وتم القبض على شبكة بأكملها فى مداهمة الشرطة، بتنسيق من مكتب المدعى العام بالمنطقة.



ويعتبر الأشخاص الـ 36 الذين تم التحقيق معهم، والذين صدر أمر باعتقالهم فى السجن بناءً على طلب مكتب المدعى العام لمنطقة Antimafe، مسؤولين عن إنشاء منظمة إجرامية بهدف تهريب الكوكايين والماريجوانا نيابة عن كاتانيا كوزا نوسترا.