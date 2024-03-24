بنيامين نتنياهو: عازمون على دخول رفح والقضاء على السنوار

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه عازم على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح، سوف ندخل رفح، قضينا على هامان (هامان وفق اللغة العبرية يعني العدو الرئيسي لليهود في سفر إستير) وسنقضي على السنوار أيضا"، وقالت الإذاعة العبرية، إن هذا الحديث جاء من رئيس الوزراء نتنياهو أثناء لقائه مع كتيبة إيريز التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.

وفي مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الإقدام على عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة "أنه قد تكون هناك "عواقب" بالنسبة لإسرائيل إذا مضت قدماً في غزو رفح المخطط له".

وقالت هاريس: "لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا، مضيفة: "لقد درست الخرائط، لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص".

وأضافت، أن "الأولوية لنا الآن في ما يحدث في غزة، لقد كنا واضحين للغاية بأن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، لقد كنا واضحين للغاية بأن إسرائيل والشعب الإسرائيلي والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة."