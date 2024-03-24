اليوم السابع
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نائبة الرئيس الأمريكى تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح الفلسطينية

الأحد، 24 مارس 2024 05:23 م
نائبة الرئيس الأمريكى تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح الفلسطينية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
كتب عبد الوهاب الجندى

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وفي مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الإقدام على عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة "أنه قد تكون هناك "عواقب" بالنسبة لإسرائيل إذا مضت قدماً في غزو رفح المخطط له".

وقالت هاريس: "لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا، مضيفة: "لقد درست الخرائط، لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص".

وأضافت، أن "الأولوية لنا الآن في ما يحدث في غزة، لقد كنا واضحين للغاية بأن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، لقد كنا واضحين للغاية بأن إسرائيل والشعب الإسرائيلي والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة."







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