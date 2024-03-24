بابا الفاتيكان يدين الهجوم الإرهابي في روسيا

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أدان بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الأخير في روسيا والذي تسبب في مقتل وإصابة المئات.



وقال البابا فرانسيس إنه يصلي من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وصفه بالدنيء ومن أجل أسرهم الجريحة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن مساء الجمعة وقوع إطلاق نار ونشوب حريق في قاعة حفلات في "كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 133 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.