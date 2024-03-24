انتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس داخل المواقف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعاً لإستغلال الركاب، فى إطار المتابعة المستمرة لحركة إنتظام سير العمل بمواقف المحافظة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إنتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أى طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث اى زيادة فى تعريفة الأجرة من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 055/2303693، والذى يعمل على مدار 24 ساعة، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية على رقم 16528.