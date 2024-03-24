اليوم العالمى للدرن 2024.. يرفع شعار "نعم يمكننا القضاء على مرض السل"

كتبت ـ أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للسل 2024، ويحمل موضوع اليوم العالمي هذا العام "نعم يمكننا القضاء على مرض السل"- رسالة أمل تبشّر بإمكانية العودة إلى المسار الصحيح ووقف الانتكاس في جهود مكافحة المرض، من خلال انخراط القادة على أعلى مستوى وزيادة الاستثمارات وتسريع اعتماد التوصيات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وبناء على الالتزامات التي قطعها رؤساء الدول في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في عام 2023 لتسريع وتيرة التقدم نحو القضاء على السل، سينصب التركيز هذا العام على تجسيد هذه الالتزامات في إجراءات ملموسة.

ولمساعدة البلدان على توسيع نطاق الاستفادة من العلاج الوقائي من السل، ستصدر منظمة الصحة العالمية دراسة عن جدوى الاستثمار في توسيع نطاق نشر العلاج الوقائي من السل.

10 حقائق عن السل..

1.حوالي ربع سكان العالم مصابون ببكتيريا السل.

2. يصاب بمرض السل نسبة صغيرة فقط من الأشخاص المصابين بعدوى.

3.يتعرض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بشكل أكبر بكثير لخطر الإصابة بالسل.

4.تزداد احتمالات تعرض مرضى فيروس العوز المناعي البشري "الايدز " للإصابة بالسل الفاعل 16 ضعفاً.

5.تمثل استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في مايو 2014، مخططاً أولياً تستخدمه البلدان للقضاء على وباء السل من خلال خفض الوفيات الناجمة عن السل ومعدل حالات الإصابة به والتخلص من التكاليف الكارثية المترتبة عليه.

6.تحدد هذه الاستراتيجية الغايات العالمية المتعلقة بالأثر والمتمثلة في خفض معدل الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 90%.

7.خفض عدد الحالات الجديدة بنسبة 80% في الفترة بين عامي 2015 و2030.

8.ضمان عدم تحمل أي أسرة أعباء تكاليف كارثية مرتبطة بالسل.

9.في 22 سبتمبر 2023، عقدت الأمم المتحدة اجتماعها الثاني الرفيع المستوى بشأن السل، ورفعت بموجبه النقاش الدائر حول حالة وباء السل وكيفية وضع حد له إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات.

10.يعيد الإعلان السياسي الناتج عن هذا الاجتماع تأكيد الالتزامات والغايات القائمة ويتضمن التزامات وغايات جديدة للفترة 2023-2027.

