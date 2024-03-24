المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم " ك.ا" عامل و"م.م" سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2023، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين، بالاتجار في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعتهما على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 43 كيس من أكياس الشابو وبمواجهتهما اعترغف بالاتجار فى المخدرات، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.