المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بقتل طفلة بمركز دار السلام فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ر.ع.ق" 30 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بقتل الطفلة المجنى عليها "م.ر" بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل الطفلة المجنى عليها بعد التعدى عليها بالضرب بشاكوش وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث تعدى على الطفلة بالضرب ثم ضربها بشاكوش حتى فارقت الحياة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.