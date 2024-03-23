اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق وعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

السبت، 23 مارس 2024 04:15 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق وعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ر." سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش ، بدائرة القسم ، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية  وتم القبض على المتهم وبحوزته 26 قطعة من الحشيش  كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ي.ص." عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم ، مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش ، بدائرة المركز ، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 32 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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