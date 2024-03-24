اللحوم أم الدواجن أفضل صحيا فى الصيام؟ طبيب بيطرى يوضح

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن اللحوم البيضاء أفضل صحياً من اللحوم الحمراء، لأن اللحوم البيضاء خفيفة على المعدة ولا تسبب مشاكل القلب والشرايين، بخلاف اللحوم الحمراء، موضحا أن اللحوم الحمراء هى "اللحوم العجالي والضأن والجملي"، أما اللحوم البيضاء فهى: الفراخ والطيور المختلفة والأرانب والأسماك.

وأوضح حمدى، أن فوائد اللحوم البيضاء تضم:

1- خفيفة على المعدة وأسهل في المضغ.

2- مفيدة جداً في حالات هشاشة العظام أو إلتهاب المفاصل، وغنية بالفوسفور وهو معدن أساسي بيدعم أسنانك وعظامك بالإضافة إلى وظائف الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.

3- للحفاظ على حياة صحيّة والحفاظ على قلب سليم، لأن تناول صدور الدجاج بيقلل ويتحكم في مستويات الهوموسيستين.

4- فيتامين B الموجود في كبدة الفراخ يقلل من مشاكل الجلد، تشقق الشفايف، إلتهاب اللسان، تجديد الجلد الجاف أو التالف، وفيتامين B6 أو فيتامينات B complex بتحافظ على الإنزيمات والتفاعلات الخلوية الأيضية وتحافظ على الأوعية الدموية قوية مع الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة و تقوية عملية التمثيل الغذائي.

5- اللحوم البيضاء هي مصدر أعلى للبروتين وتحتوي على نسبة دهون أقل، وتحتوي اللحوم الحمراء على مستويات أعلى من الدهون ولكن اللحوم البيضاء تحتوي أيضًا على مستويات أعلى من المعادن زي الحديد و الزنك.

6- اللحوم البيضاء تقلل التعرض لمرض السكري، السّكتة الدّماغية، أمراض القلب التاجيّة، زيادة الوزن، وبعض أنواع السّرطان والأمراض المزمنة.

7- الفراخ غنية بالاحماض الامينية، وإعادة بناء خلايا الجسم ونموّها، ومهمة لتقوية الجهاز المناعي في الجسم ونضارة الشّعر.

8- أما السمك فهو غنيّ بأوميجا 3؛ الذى يقلل الكوليسترول، ويدعم صحة الأوعية الدمويّة ويدعم الجهاز العصبي في الجسم.

وقال: وهذا يعنى أنك إذا أردت استضافة شخص عزيز عليك، فيفضل أن تقدم له دواجن أو أي نوع من اللحوم البيضاء.