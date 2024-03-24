اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 07:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 مسيرات حوثية فوق جنوب البحر الأحمر

الأحد، 24 مارس 2024 07:40 ص
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 مسيرات حوثية فوق جنوب البحر الأحمر ناقلة نفط - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن 5 طائرات سقطت في البحر الأحمر، فيما حلقت السادسة إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وفي سياق ذي صلة..اندلع حريق على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها للصين بعد إصابتها بصاروخ من قبالة اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن سفينة "M/V Huang Pu"، تعرضت لأضرار طفيفة وحريق على متنها حيث تم إخماده ووصلت الناقلة رحلتها.







الجيش الامريكى

البحر الاحمر

الحوثيين

اليمن




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