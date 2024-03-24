التصريح بدفن ربة منزل لقيت مصرعها فى حريق بمنزلها بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، ربة منزل تبلغ من العمر ما يقر من الــ 27 سنة جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وذلك على إثر نشوب حريق بمنزلها بناحية قرية نجوع مازن دائرة مركز دار السلام.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من الأجهزة المعنية يفيد بنشوب حريق بغرفة بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب البلوك بدائرة مركز دار السلام وإصابة ربة منزل ووفاتها تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة داخل مشرحة المستشفى.

وعقب الإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بغرفة بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالبلوك الابيض ملك المدعو ح. س .ا. ع 55 سنة، عامل ويقيم بناحية قرية نجوع مازن دائرة المركز وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده والحد من غنتشاره والصول إلى المنازل المجاورة.

ونتج عن الحريق إصابة المدعوة ح. ع.ا.ع 50 سنة بحروق متفرقة بالجسم ، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرها بإصابتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى وبسؤال ر . ح . س . 27 سنة ربة منزل وتقيم بذات العنوان أفادت بمضمون ما تقدم وعللت ان سبب الحريق حدوث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حرارى ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية تم إتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق لإجراء شئونها والتي صرحت بدفن الجثة.