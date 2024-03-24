البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يتراجع بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك، ومجموعة أي أف جي القابضة، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقلعة للاستثمارات المالية، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه خلال ساعتين.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28989 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 35246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 12336 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 6686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 9499 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6865 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجلاكسو سميثكلاين، والإسماعيلية مصر للدواجن، وطاقة عربية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي انفستمنتس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة كونتكت المالية القابضة بحجم 5.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 28.3 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.015 مليون وثيقة بدلًا من 3.035 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 245 ألف سهم، 11 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 119 سهمًا.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 2000 سهم، 1087 سهمًا، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 2000 سهم، 150 ألف سهم، 2896 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات عبور لاند للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 65.5 ألف سهم، 67.7 ألف سهم، 9500 سهم، 36 ألف سهم، 379.2 ألف سهم، 6639 سهم، 876.6 ألف سهم، على التوالي.



في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 83.9 مليون جنيه خلال عام 2023 ناتجة عن إيرادات توزيعات أرباح من الشركات الشقيقة مقابل 76 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي أرباح العام مبلغ 101.6 مليون جنيه مقابل خسائر 201 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إيرادات بلغت 64.7 مليون جنيه، وبلغ فائض الخسارة 14.9 مليون جنيه مقابل 19.4 مليون جنيه بانخفاض 4.5 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 346.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 29 فبراير عام 2024، مقابل 388مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

في سياق منفصل أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تلقي خطابات من كل من شركة مينا جلاس هولدينجز ليمتد المالكة لنسبة 52.9% من أسهم الشركة، وكذلك شركة MTM Packings2 المالكة بنسبة 36.9% من أسهم الشركة، لتقديم عرض الشراء الإجباري بسعر 2.26 دولار للسهم الواحد، والسداد لجميع المساهمين المستجيبين لعرض الشراء بعملة الدولار الأمريكي.

في سياق متصل أعلنت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع عدد 8.1 مليون سهم، وهي تمثل إجمالي أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها مسبقًا، وتجديد التمويل قصير الأجل من مصرف أبو ظبي الأول بمبلغ 65 مليون جنيه.

وأعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء 730 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.