اليوم السابع
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إنقاذ حياة شاب مصاب بجرح نافذ فى البطن بمستشفى دمياط العام

الأحد، 24 مارس 2024 12:23 ص
إنقاذ حياة شاب مصاب بجرح نافذ فى البطن بمستشفى دمياط العام غرفة عمليات - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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استقبل مستشفى دمياط العام مساء أمس، شابا مطعونا بسكين وأمعاؤه خارج البطن ومصاب بجرح نافذ، تم عمل الإسعافات الأولية ودخوله العمليات، وتم عمل استكشاف للبطن، تبين وجود نزيف داخلي بالبطن ناتج عن جروح تهتكية وقطع بالأمعاء الدقيقة وقطع بعضلات جدار البطن الأمامي بجرح قطعي طوله حوالي 10 سم نافذ بالكامل لداخل البطن، وتم عمل رتق للأمعاء وإيقاف النزيف وإصلاح عضلات جدار البطن الأمامية، وتم إجراء العملية بعد وصوله المستشفى وذلك أثناء أذان المغرب.

وتم فتح البطن بعملية استكشاف تمت العملية تحت متابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط، وجارى متابعة الحالة.

ووجه الدكتور محمد اللبان مدير المستشفى الشكر لأطقم العمل بالمستشفى على سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المصاب.







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