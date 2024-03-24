إطلاق نار فى بروكسل يخلف قتيلين فى حادثين منفصلين

كتبت ـ هناء أبو العز

قتل شخصان بالرصاص في مدينة بروكسل اليوم الأحد، وذلك في حادثين منفصلين وسط تزايد الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات، وفقا لمصادر في الشرطة البلجيكية .

وقال متحدث باسم شرطة بروكسل دون الإفصاح عن هويته - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأحد- إنه سمع دوي الطلقات الأولى، التي أدت إلى مقتل شخص في بلدية "لايكن" شمال العاصمة البلجيكية .. مضيفا أنه بعد مرور ساعات قليلة، وقع إطلاق نار جديد في أحد الأحياء القريبة من المركز، حيث عثر على شخص مصاب بجروح خطيرة.

وأكد متحدث آخر باسم الشرطة البلجيكية لم يفصح عن هويته أن الشخص المصاب نقل إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بجروحه.

يذكر أن ستة حوادث إطلاق نار مرتبطة على ما يبدو بتهريب المخدرات - بما في ذلك حالة وفاة واحدة - وقعت منذ مطلع فبراير الماضي في العاصمة البلجيكية، حيث تتزايد المشاكل المرتبطة باستهلاك "الكراك" في الشوارع.