اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع ما لا يقل عن 63 شخصا جراء حرائق منزلية فى بلجيكا عام 2023

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:59 م
مصرع ما لا يقل عن 63 شخصا جراء حرائق منزلية فى بلجيكا عام 2023 حريق ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز المراقبة والأبحاث حول علاجات الأشخاص الذين يعانون من الحروق فى بلجيكا "إيه إس بى إل - أوسكار" أنه فى عام 2023، فقد ما لا يقل عن 63 شخصا بينهم 10 قصر حياتهم جراء اندلاع 49 حريقا منزليا.

وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الثلاثاء، إن هذا الرقم يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق عندما توفي 75 بلجيكيا في مثل هذه الحرائق.. مضيفا أن أغلبية هذه الوفيات وقعت في مدينة "والونيا" وخلال عام 2023، توفي 33 شخصا بسبب النيران أو توفوا متأثرين بجراحهم مقارنة بـ 41 شخصا عام 2022.

وفي مقاطعة لياج في غرب بلجيكا، لقي 15 شخصا مصرعهم تلتها بعد ذلك مقاطعة هينو حيث بلغ مجموع الوفيات خلال العام الماضي 12 حالة. وتأتي بعد ذلك مقاطعات "نامور" (3 وفيات)، و"لوكسمبورج" (حالتا وفاة)، و"بربنت ولون" (وفاة واحدة). 

من جانبها، أعربت بروكسل عن أسفها لسقوط أربع ضحايا، مقارنة بتسعة في العام الماضي.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم تسجيل 548 حريقا مميتا في المنازل ببلجيكا، مما أدى إلى وفاة 636 شخصا، تتراوح أعمارهم بين يوم و99 عاما. 
وأمام هذه الخسائر البشرية، يدعو المركز إلى حملة وطنية للتوعية والوقاية من مخاطر الحرائق المنزلية.
 







حريق

بلجيكا

حرائق بلجيكا

حرائق منزليه فى بلجيكا

اخبار بلجيكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة