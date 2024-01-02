مصرع ما لا يقل عن 63 شخصا جراء حرائق منزلية فى بلجيكا عام 2023

بروكسل (أ ش أ)

أعلن مركز المراقبة والأبحاث حول علاجات الأشخاص الذين يعانون من الحروق فى بلجيكا "إيه إس بى إل - أوسكار" أنه فى عام 2023، فقد ما لا يقل عن 63 شخصا بينهم 10 قصر حياتهم جراء اندلاع 49 حريقا منزليا.

وقال المركز - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الثلاثاء، إن هذا الرقم يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق عندما توفي 75 بلجيكيا في مثل هذه الحرائق.. مضيفا أن أغلبية هذه الوفيات وقعت في مدينة "والونيا" وخلال عام 2023، توفي 33 شخصا بسبب النيران أو توفوا متأثرين بجراحهم مقارنة بـ 41 شخصا عام 2022.

وفي مقاطعة لياج في غرب بلجيكا، لقي 15 شخصا مصرعهم تلتها بعد ذلك مقاطعة هينو حيث بلغ مجموع الوفيات خلال العام الماضي 12 حالة. وتأتي بعد ذلك مقاطعات "نامور" (3 وفيات)، و"لوكسمبورج" (حالتا وفاة)، و"بربنت ولون" (وفاة واحدة).

من جانبها، أعربت بروكسل عن أسفها لسقوط أربع ضحايا، مقارنة بتسعة في العام الماضي.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم تسجيل 548 حريقا مميتا في المنازل ببلجيكا، مما أدى إلى وفاة 636 شخصا، تتراوح أعمارهم بين يوم و99 عاما.

وأمام هذه الخسائر البشرية، يدعو المركز إلى حملة وطنية للتوعية والوقاية من مخاطر الحرائق المنزلية.

