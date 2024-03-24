اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة

الأحد، 24 مارس 2024 09:34 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة إسعاف ـ أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور الضبعة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

 







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