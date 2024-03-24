إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بشارع الترعة المردومة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد شارع الترعة المردومة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة نارية عقب إختلال مقود الدراجة النارية بيد قادها مما نتج عنه وقوع المصادمة نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة بدائرة مركز أخميم شرقى سوهاج وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع المصادمة بشارع الترعة المردومة دائرة مركز أخميم بين دراجة نارية وسيارة ونتج عن الحادث إصابة ف . م . ع 18 سنة بكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وإصابة ش . م . ع 18 سنة بكدمات وسحجات بالوجه والساقين، وإصابة ع . ع . م 17 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم من مستقلى الدراجة النارية.

تم رفع أثار الحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا، عقب نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقق في الواقعة.