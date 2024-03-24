اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الوحات الصحراوى

الأحد، 24 مارس 2024 10:57 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الوحات الصحراوى إسعاف _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الوحات الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق الوحات الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف  لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.


 







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