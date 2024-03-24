إزاي تتغلب على النهم والأكل بكميات كبيرة فى فطار رمضان؟

كتبت فاطمة خليل

يعاني الكثيرون من مشكلة الإفراط في تناول الطعام خاصة فى وجبة الإفطار فى رمضان، بسبب الشعور بالجوع الشديد بعد الصيام ولكن الافراط فى تناول الطعام على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى السمنة ومشاكل صحية أخرى، نتعرف فى هذا التقرير على طرق لتقليل الإفراط في تناول الطعام فى فطار رمضان، بحسب موقع تايمز ناو.

يجب أن تعرف الأطعمة التي تسبب الإفراط في تناول الطعام وتحتاج إلى تجنبها للمساعدة في التغلب على فرص الإفراط في تناول الطعام

إن تناول الكثير من الطعام طوال الوقت لا يجعلك تتناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن ويسبب مشاكل صحية خطيرة.

ووفقا للخبراء، فإن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يصبح عادة يجب التخلص منها لأنها تشير إلى وجود اضطراب في الأكل لدى الآخرين. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الطعام إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

افهم محفزات الطعام

يجب أن تعرف الأطعمة التي تسبب الإفراط في تناول الطعام وتحتاج إلى تجنبها للمساعدة في التغلب على فرص الإفراط في تناول الطعام.

يقول خبراء التغذية أن الأطعمة السريعة والمصنعة تؤدي إلى نوبات من الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي لا تشتريها، كلما كان من الصعب الوصول إلى شيء ما، قل احتمال الإفراط في تناول هذا الطعام، من الأفضل تناول الفاكهة عندما تشعر بالرغبة في تناول شيء حلو.

لا تأكل من الحاويات

إن تناول الوجبات الخفيفة من العبوات والحاويات مثل رقائق البطاطس يمكن أن يؤدي إلى استهلاك طعام أكثر مما ينبغي. وبصرف النظر عن الإفراط في تناول الطعام، فإنه يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحموضة، وحرقة المعدة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والخضراوات والشوفان والفواكه في الحفاظ على شعور الجسم بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام.

زيادة كمية البروتين الخاص بك

يساعد البروتين على إبقائك ممتلئًا طوال اليوم ويقلل من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام.

تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يقلل من الجوع وتناول الوجبات الخفيفة في وقت لاحق من اليوم، اختيار وجبة إفطار غنية بالبروتين مثل البيض يميل إلى خفض مستويات هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يحفز الجوع.