أوبزرفر: زيادة مسئوليات ولى عهد بريطانيا بعد إصابة أميرة ويلز بالسرطان

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "العبء يقع على عاتق الأمير ويليام لتوجيه النظام الملكي خلال الأشهر القليلة المقبلة"، ألقت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على زيادة مسئوليات ولى العهد البريطاني، الأمير ويليام بعد إعلان أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان بعد أسابيع من إعلان والده الملك تشارلز إصابته بالمرض نفسه.

وقالت الصحيفة إنه بالنسبة لأمير ويلز، جاءت الضربات بسرعة واحدة تلو الأخرى، وسيكون الضغط على وريث العرش البريطانى كبيرا فى الأشهر المقبلة، فهو لا يتعين عليه فقط دعم زوجته وأبيه، بل يجب عليه أيضًا رعاية أطفاله الصغار خلال أزمة طبية عائلية في مرأى ومسمع من التغطية الإعلامية العالمية. ويجب عليه أن يتحمل الكثير من مسئولية توجيه النظام الملكي خلال الأشهر الصعبة المقبلة.

وفي بيانها المصور بالفيديو الذي صدر يوم الجمعة، اعترفت كيت بدور زوجها في تعافيها من الجراحة وعلاج السرطان. وقالت: "إن وجود ويليام بجانبي هو مصدر كبير للراحة والطمأنينة".

وأخذ ويليام إجازة لدعم أسرته مباشرة بعد جراحة البطن التي أجرتها كيت في يناير. ولكن في 6 فبراير، عاد إلى واجباته الملكية بينما كانت كيت تتعافى في منزلها في وندسور.

وبعد ثلاثة أسابيع، انسحب فجأة من حضور حفل تأبين لعرابه الراحل، ملك اليونان قسطنطين، مستشهدا "بأسباب شخصية" غير محددة. وأثار ذلك تكهنات محمومة على وسائل التواصل الاجتماعي. يُعتقد أن تشخيص كيت قد وصل في هذا الوقت تقريبًا.

كما غاب الملك تشارلز عن الخدمة، وترك الملكة كاميلا والأمير أندرو لقيادة الحفل الملكي.

وتخضع كيت الآن للعلاج الكيميائي، ومن غير المرجح أن تؤدي أي واجبات رسمية في المستقبل المنظور. واستأنف الملك ارتباطاته المحدودة في الشهر الماضي، مثل لقاء مع ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى واجتماع المجلس الخاص، لكن من غير المتوقع أن يسافر أو يقوم بالتزامات شاقة.

وقالت الصحيفة إن أولوية ويليام ستكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي عائلته. يستطيع الأمير أن يأخذ الوقت الذي يحتاجه دون مخاوف مالية أو خوف من فقدان وظيفته. يتعين على العديد من الأزواج أو الشركاء الذين في وضع مماثل اتخاذ خيارات صعبة.

وتقول مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان الخيرية: "إن تحقيق التوازن بين العمل والرعاية" لشخص مصاب بالسرطان "قد يكون أمرًا صعبًا". وتنصح بمحاولة إيجاد "توازن بين الدعم الذي ترغب في تقديمه وما يمكنك القيام به"، والتحدث مع أصحاب العمل حول ترتيبات العمل المرنة الممكنة.

ويعتمد الكثير من الناس على الدعم – العملي والعاطفي – من الأقارب المقربين. ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها ويليام في انهيار العلاقة الوثيقة مع شقيقه هاري، الذي يعيش الآن على بعد آلاف الأميال وبعيدًا عن عائلته إلى حد كبير، وفقا للصحيفة.

وفي حين أن العديد من العائلات تجتمع معًا في الأزمات، وتعزز الروابط المتبادلة، فإن هذا يبدو غير مرجح بالنسبة للعائلة المالكة.