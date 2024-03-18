الأميرة كيت ميدلتون تتسوق بصحبة زوجها ويليام في شوارع بريطانيا .. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين، فيديو يظهر تسوق أميرة ويلز كيت ميدلتون، بصحبة زوجها الأمير ويليام وريث عرش بريطانيا وولي العهد.



وظهرت كيت ميدلتون وهي تبتسم وبدت مرتاحة وسعيدة في رحلة تسوق مع زوجها ويليام.



كيت ميدلتون ، 42 عامًا، كانت ترتدي سترة وسروالًا ضيقًا، وحملت مشترياتها الخاصة بينما كانت تتجول في موقف السيارات في متجر المزرعة الذي يقع على بعد ميل واحد فقط من منزلها في "Adelaide Cottage".



وكانت الأميرة البالغة 42 عاماً أُدخلت إلى المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن، ولا تزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.



الأميرة كيت ميدلتون وزوجها

🚨🇬🇧#BREAKING: Footage of Princess Kate has emerged of her on a shopping trip with William.



This comes after weeks of rumours and speculation about her health. pic.twitter.com/3Gjjehd11V — Censored Men (@CensoredMen) March 18, 2024

وفي بريطانيا أثار غياب أميرة ويلز كيت مدلتون الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له.

وعلى ضوء ذلك، انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "bbc" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

ومن المعروف أنه قبل الإعلانات الكبرى في بريطانيا ، يحذر قصر باكنجهام وسائل الإعلام للتأهب، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

ومطلع مارس الجاري، شوهدت كيت ميدلتون علناً للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى في بريطانيا منتصف يناير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية، فيما نشرت وسائل إعلام أمريكية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة قرب لندن.