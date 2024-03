الأميرة كيت ميدلتون تتسوق بصحبة زوجها ويليام في شوارع بريطانيا .. فيديو

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين، فيديو يظهر تسوق أميرة ويلز كيت ميدلتون، بصحبة زوجها الأمير ويليام وريث عرش بريطانيا وولي العهد.



وظهرت كيت ميدلتون وهي تبتسم وبدت مرتاحة وسعيدة في رحلة تسوق مع زوجها ويليام.



كيت ميدلتون ، 42 عامًا، كانت ترتدي سترة وسروالًا ضيقًا، وحملت مشترياتها الخاصة بينما كانت تتجول في موقف السيارات في متجر المزرعة الذي يقع على بعد ميل واحد فقط من منزلها في "Adelaide Cottage".



وكانت الأميرة البالغة 42 عاماً أُدخلت إلى المستشفى في 16 يناير لإجراء عملية جراحية في البطن، ولا تزال أسباب هذا التدخل الجراحي مجهولة، لكنه ليس مرتبطاً بأي مرض سرطاني، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

🚨🇬🇧#BREAKING: Footage of Princess Kate has emerged of her on a shopping trip with William.



This comes after weeks of rumours and speculation about her health. pic.twitter.com/3Gjjehd11V