اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة عن صيامه: تضامنا مع سكان غزة لعدم تمكنهم من الإفطار

الأحد، 24 مارس 2024 07:08 م
أمين عام الأمم المتحدة عن صيامه: تضامنا مع سكان غزة لعدم تمكنهم من الإفطار غوتيريش

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في منشور على "إكس" عن صيامه خلال زيارته التضامنية في مصر قائلا إن "الصيام خلال مهمتي التضامنية في شهر رمضان، احتراما لمعتقدات الشعب المسلم الذي أقوم بزيارته، قلبي مكسور عندما أعلم أن الكثير من الفلسطينيين في غزة لن يتمكنوا من تناول إفطار مناسب."


وكان الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش قد زار رفح أمس، وتحدث إلى الصحفيين من أمام المعبر المؤدي إلى غزة، حيث رأى الطوابير الطويلة من شاحنات الإغاثة التي تنتظر السماح لها بدخول قطاع غزة.


يأتي ذلك في إطار زيارته التضامنية الرمضانية التي يقوم بها سنويا لتسليط الضوء على أوضاع مجتمعات مسلمة تمر بالمحن.

 







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