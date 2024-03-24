أمين عام الأمم المتحدة عن لقائه بشيخ الأزهر: من اللحظات المهمة فى رسالتى

كتب عبد الوهاب الجندى

غرد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على موقع إكس، عن لقائه بشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، قائلا: من اللحظات المهمة في رسالتي التضامنية الرمضانية استقبال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في القاهرة.

وقال إن مشاركته الدائمة في تعزيز السلام والتضامن يجب أن تكون مثالاً للجميع - الآن أكثر من أي وقت مضى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد زار رفح أمس وتحدث إلى الصحفيين من أمام المعبر المؤدي إلى غزة حيث رأى الطوابير الطويلة من شاحنات الإغاثة التي تنتظر السماح لها بدخول قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار زيارته التضامنية الرمضانية التي يقوم بها سنويا لتسليط الضوء على أوضاع مجتمعات مسلمة تمر بالمحن.