ألمانيا والهند تتعاونان من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر

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قال السفير الألماني لدى الهند فيليب أكيرمان إن برلين ونيودلهي تتعاونان من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر، معربا عن تقديره للمباحثات التي تجرى بين برلين ونيودلهي بشأن الشراكة في مجال التنمية المستدامة والخضراء.



وأوضح السفير الألماني - في تدوينة نشرها على منصة (إكس) فيما يتعلق بهذا الشأن - "إن ألمانيا شكلت مجموعة عمل مع الهند بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإن الهند ربما يمكنها تصدير هذه الطاقة الخضراء إلى باقي دول العالم خلال الأعوام القادمة، وأن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لعرض ابتكارات هندية وألمانية في هذا المجال بقارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية"، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يجمع بين المهارات الهندية والقوى الألمانية.



وأضاف أن الشراكة بين الجانبين تهدف إلى توفير طاقة خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية، ومن المتوقع أن تتمكن الهند من إنتاج هيدروجين أخضر خلال عامين، ولذلك فإنه قد يمكنها تصدير هذه الطاقة، وسيكون بإمكان ألمانيا - في مرحلة ما - الاستفادة من هذه الصادرات.



ولفت إلى أن ألمانيا تحتاج إلى عمالة ماهرة، وأنها أصبحت مقصدا جاذبا للطلاب الهنود، معربا عن توقعه بأن يسافر كثير من الهنود إلى ألمانيا خلال الشهور القادمة، خاصة بعد إبرام اتفاقية شراكة بشان التنقل بين الهند وألمانيا.