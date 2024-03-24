أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 24-3-2024.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجلاكسو سميثكلاين، والإسماعيلية مصر للدواجن، وطاقة عربية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي انفستمنتس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والتعمير والاستشارات الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.



البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 24.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 178.9 ألف جنيه، 4.3 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6917 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.477 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.36%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 102.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.06%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 1.313 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.90%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 27.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.26%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.76%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.46%.



- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.688 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 21.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 112.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.