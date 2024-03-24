أخبار مصر.. طقس غد مائل للدفء نهارا بارد ليلا والعظمى 22 درجة والصغرى 14

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى وجوتيريش يحذران من أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المبادئ الأساسية للقانون هى حماية المدنيين، مضيفا : "عندما نتابع العمليات العسكرية فى غزة نرى أن حماية المدنيين ضرورة"، موضحا أن الطريقة التى تقوم بها العمليات العسكرية تنتهك القانون الدولى وهناك قرار أممى يؤكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وزير التعليم يوجه باستخدام الباركود لأوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023 / 2024.

التموين: لولا توحيد سعر صرف الدولار لارتفع جرام الذهب عيار 21 لـ4 آلاف جنيه

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أنه لولا توحيد سعر صرف الدولار وتراجع سعره لأقل من 47 جنيها لارتفع الذهب لأكثر من 4 آلاف جنيه لعيار 21، لافتا إلى أن سعر الذهب حاليا يقترب من السعر العالمى، وبالتالى فإن عمليات الشراء مناسبة فى الوقت الحالى لمن يريد اقتناء المعدن الثمين .

هيئة السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على بعض قطارات خط القاهرة / السد العالى

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة، من خلال تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / السدالعالي والعكس، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

غدا.. انطلاق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة

تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024، لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 25 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي) امتحانهم الأول في مادة التربية الدينية. وزارة التموين: استمرار ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لمد المعارض بالمنتجات أولا بأول وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30% بجانب طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة . الأول فى 2024.. خسوف شبه ظلى للقمر غدا يستغرق أكثر من 4 ساعات تشهد الكرة الأرضية، أول خسوف قمرى فى عام 2024، غدا الإثنين الموافق 25 مارس الحالي، من النوع "شبه ظلي"، ولن يرى في مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

طقس غد مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة والعظمى 22 درجة والصغرى 14