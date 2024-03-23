34 دولة تشارك ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بمدينة شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تستمر فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية والمقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 مارس إلى 25 مارس 2024، حيث قد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2024، جدول منافسات البطولة ، ومن المقرر أن تنطلق أحداث البطولة غدًا الأربعاء ، بمنافسات وزن 50 و55 كجم سيدات ووزن 41 و45 كجم للسيدات، بالإضافة إلى وزن 80 كجم رجال.

وأشار محمد فتحي وكيل الوزارة الي أن إقامة البطولة في شرم الشيخ يأتي في إطار دمج الرياضة مع السياحة، لإبراز أهم معالم مصر السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم ، بدعم من وزاره الشباب و الرياضة التي لا تدخر جهد في الترويج للسياحة الرياضي.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 34 دولة هي: أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

تنفذ الفعاليات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.



فاعليات بطوله العالم لرفع الاثقال البارالمبية



فاعليات بطوله العالم لرفع الاثقال البارالمبية



فاعليات بطوله العالم لرفع الاثقال البارالمبية