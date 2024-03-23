3 خضراوات أساسية تناولها يوميا.. تحمى من السرطان وتخفض ضغط الدم

كتبت أمل علام

كشف موقع Daily Express، إن تناول 3 أنواع معينة من الخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويخفض نسبة الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، وأكثر من ذلك بكثير.

وقال الموقع، إن تناول هذه الخضروات الثلاثة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وانخفاض نسبة الكوليسترول، وأكثر من ذلك، تعتبر الخضراوات بلا شك حجر الزاوية في الحياة الصحية، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، موضحا، إنه من المعروف أن تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان ويعزز طول العمر.

ولكن سواء كان الأمر يتعلق بالمذاق أو السعر الباهظ لبعض الخيارات الطازجة، فإن العديد من الناس يفشلون في تناول ما يكفي من الخضار يوميًا، أكثر من 25 مليون بالغ بريطاني لا يحصلون على ما يكفي من الفواكه والخضروات في نظامهم الغذائي، وفقا لدراسة جديدة.

في حين أن الحصول على الكمية اليومية الموصى بها أمر مهم، فإن الخضروات التي تستهلكها يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا، لحسن الحظ، كشفت الدكتورة ديبورا لي، عن الخضروات الثلاثة التي يجب أن تكون في حقيبة التسوق سواء أعجبتك أم لا.

أهم 3 خضروات يجب ان تكون على مائدة طعامك ..







براعم بروكسيل

1. براعم بروكسل..

يحتل كرنب بروكسل مكانة الصدارة عندما يتعلق الأمر بالخضروات الأكثر كرهًا، ولكن الأطعمة الصغيرة "صحية بشكل كبير"، وبصرف النظر عن محتواها من الفيتامينات، فإن هذا الطعام المثير للجدل غني بمضادات الأكسدة.

وقالت الدكتورة لي" إن هذه العناصر مهمة لصحة الإنسان لأنها تتصدى للإجهاد التأكسدي وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والخرف "، علاوة على ذلك، يمكن أن تقلل البراعم أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت، إن الجلوكوزينات هي المواد الموجودة في الخضروات الصليبية – البراعم والقرنبيط والملفوف والبروكلي – التي تمنحها طعمها المر، أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن تناول الجلوكوزينات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، تحتوي البراعم أيضًا على نسبة عالية من الألياف وتساعد على ضمان وظيفة الأمعاء الصحية بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول .



السبانخ

2. السبانخ..

من الخضروات الرائعة الأخرى، السبانخ مليئة بالمعادن الأساسية مثل الحديد والماغنيسيوم والفيتامينات مثل فيتامين C.بدءًا من قائدتها لصحة عينيك وحتى السيطرة على الالتهاب، تأتي الخضروات الورقية بقائمة طويلة من الفوائد الصحية.

وقالت الدكتورة لي: "السبانخ تحتوي على نسبة عالية من النترات التي تعتبر حيوية لأنها تساعد في السيطرة على ضغط الدم، يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة الإجهاد التأكسدي وخفض ضغط الدم، ويعتقد أن المستويات الأعلى من النترات تحمي من سرطان المعدة.

السبانخ تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف، تساعدنا الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتساعد على التحكم في الشهية والوزن، وتضمن مرور الطعام على طول الجهاز الهضمي بالسرعة الصحيحة، وتدعم وظيفة الجهاز الهضمي، وتمنع الإمساك وتضعف أيضًا امتصاص الكوليسترول، وأوصى الخبير الطبي بتناول ملعقتين كبيرتين من السبانخ المطبوخة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.



الباذنجان

3. الباذنجان..

سواء كنت تحبه أو تكرهه، فإن الباذنجان له العديد من الفوائد الغذائية، بينما لا يحتوي على دهون مشبعة أو كوليسترول.

يحتوي على كميات كبيرة من الأنثوسيانين الذي يمنح بشرتهم اللون الأرجواني الداكن، تبين أن تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الأنثوسيانين أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 323%، يمكن أن يؤدي تناول الأنثوسيانين أيضًا إلى خفض ضغط الدم ومستويات علامات الالتهابات في مجرى الدم، قد يقلل الأنثوسيانين أيضًا من الالتهاب العصبي في الدماغ.

يحتوي الباذنجان على مادة تسمى ناسونين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية ويعتقد أن لها خصائص وقائية من السرطان بالإضافة إلى خفض ضغط الدم، وأوصى الطبيب بتناول 80 جرامًا كواحدة من وجباتك الخمس يوميًا.