26 جنيها من المنيب للفيوم.. أسعار الأجرة بمواقف المحافظات فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن تعريفة خطوط السير الجديدة بمواقف المحافظات في الجيزة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

ويوضح "اليوم السابع" طبقًا للجداول التالية التعريفة الجديدة بمواقف المحافظات في الجيزة.

من المنيب إلى سوهاج 155 جنيهًا، من المنيب إلى المنيا 107 جنيهات، من المنيب إلى مغاغة 82 جنيهًا، من المنيب إلى بني سويف شرقي 40 جنيهًا، من المنيب إلى الفشن 43 جنيهًا، من المنيب إلى ديروط 125 جنيهًا، من المنيب إلى أسيوط 136 جنيهًا، من المنيب إلى السويس 43 جنيهًا، من المنيب إلى الفيوم 26 جنيهًا، من المنيب إلى العجميين إلى 28 جنيهًا.

من محور 26 يوليو إلى اسكندرية عادي 68 جنيهًا، من محور 26 يوليو إلى اسكندرية مكيف 78 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى اسكندرية عادي 65 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى طنطا 38 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى المنصورة 47 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى المنوفية 23 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى منيا القمح 37 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى الفيوم 27 جنيهًا، من 6 أكتوبر إلى بني سويف 37 جنيهًا.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية.

التعريفة الجديدة للسيارات

تعريفة الركوب الجديدة