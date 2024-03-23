اليوم السابع
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‫موسم زراعة القطن يبدأ فى الوجه القبلى ومن أبريل فى الوجه البحرى

السبت، 23 مارس 2024 04:12 م
‫موسم زراعة القطن يبدأ فى الوجه القبلى ومن أبريل فى الوجه البحرى محصول القطن
كتبت أسماء نصار

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‎تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لموسم زراعة القطن فى الوجه القبلى من مارس حتى منتصف أبريل، وفى الوجه البحرى تبدأ فى منتصف أبريل وتنتهى فى مايو القادم.

وأكد الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن على أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكراً، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية والاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة.

وتتمثل الخريطة الصنفية لمحصول القطن هذا العام في عدد من الأصناف المنتشرة والتي يتم توزيعها وفقا لدرجات الحرارة والحصول على إنتاجية عالية.

وتتضمن الخريطة الصنفية لمحصول القطن عددًا من الأصناف المنتشرة والتى يتم تحديدها وفقًا لدرجات الحرارة للحصول على إنتاجية عالية فوفقًا لقرارات وزارة الزراعة لا يجوز أن تزرع اصناف من القطن تُخالف الأصناف المُحددة لكل منطقة و يُستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تُجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتى يُحددها معهد بحوث القطن.

 







القطن

محصول القطن

وزارة الزراعة

زراعة القطن




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