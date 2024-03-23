وزارة المالية توضح قواعد صرف مكافآت المعلمين للمعينين الجدد

كتب هانى الحوتى

أكدت وزارة المالية، على استمرار الخصم بكامل مستحقات المعلمين المساعدين المتعاقدين الجدد، على بند (3/10) مكافأة التدريس، فيما عد المزايا التأمينية يتم الخصم على البند المختص، وذلك بمراعاة مصادر التمويل، موجهة المسؤولين الماليين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرياتها التابعة بمراعاة الخصم على البند المختص.

يأتي ذلك ردًا على تساؤلات عن البند الذي سيتم الخصم عليه بمستحقات المعلمين المتعاقد معهم ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بسد العجز في أعداد المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي من خلال تعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف معلم على مدار 5 سنوات، طبقًا للتخصصات المطلوبة ونسبة العجز على مستوى كل محافظة.

وخصصت وزارة المالية، 573 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2024/2025، لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/2024.

وشهدت أجور العاملين بالدولة نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة.

وتمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% فى 2018 إلى 10%، والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل 150 جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة في عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه في عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين الحالية والماضية؛ لتخفيف آثار الموجة التضخمية.