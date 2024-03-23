وزارة الصحة: إصدار 1.3 مليون شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بشكل منتظم فى المراكز المخصصة لذلك، وتابعت: يفضل إجراء الفحص قبل الزواج ب 6 شهور.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و390 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :



‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).