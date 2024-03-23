وزارة التموين: صرف 95% من مقررات تموين شهر مارس حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 95 % من مقررات شهر مارس 2024 حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين ، مثل زيت الطعام والسكر والسمن والأرز وغيرها من السلع الأخرى ضمن المقررات التموينية كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك فى أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.