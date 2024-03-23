وزارة التعليم: الدراسة مستمرة لما بعد عيد الفطر لجميع الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة لما بعد عيد الفطر المبارك لجميع الطلاب لحين انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر لها 8 مايو المقبل ، مشددة على استمرار المدارس فى تفعيل الغياب الإلكترونى يومياً للطلاب ولن يتم رفعه، مشيرة إلى أن المناهج يتم شرحها حتى نهاية شهر أبريل المقبل على أن يتم تخصيص الأسبوع الأول من مايو للمراجعة على المناهج الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها سوف تعقد بداية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية على أن تراعى المواعيد الإجازات الرسمية، مضيفة أن الجداول وترتيب المواد سيكون مريح للطلاب بدون اى ضغط بحيث يمتحن الطالب مادة واحدة يوميا أو مادتين يتميزان بالسهولة .