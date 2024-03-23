اليوم السابع
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هيئة الدواء توجه 3 نصائح مهمة لمرضى الضغط خلال شهر رمضان.. تفاصيل

السبت، 23 مارس 2024 12:37 م
هيئة الدواء توجه 3 نصائح مهمة لمرضى الضغط خلال شهر رمضان.. تفاصيل هيئة الدواء توجه 3 نصائح مهمة لمرضى الضغط
كتب ـ وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء المصرية 3 نصائح مهمة لمريض الضغط خلال شهر رمضان حيث تضمنت :-

١- يجب تحديد معاد الحصول على الجرعات الدوائية كل يوم.
٢- يجب تعديل مواعيد الجرعات بالشكل المناسب.
٣- يفضل تناول الأدوية المدرة للبول عند الفطار.

وكانت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح عند الإفطار لمرضى السكرى، حيث تضمن هذه النصائح الآتى:-

قم بتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل: كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.​
- ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.​
- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.​
- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.​
- اشرب كمية كافية من المياه.​
- ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.​
- استبدل العصائر بالفواكه.​
- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلاً من الأبيض.​

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هيئة الدواء

شهر رمضان

مرضى الضغط




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