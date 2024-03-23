هيئة الدواء توجه 3 نصائح مهمة لمرضى الضغط خلال شهر رمضان.. تفاصيل

وجهت هيئة الدواء المصرية 3 نصائح مهمة لمريض الضغط خلال شهر رمضان حيث تضمنت :-
١- يجب تحديد معاد الحصول على الجرعات الدوائية كل يوم.
٢- يجب تعديل مواعيد الجرعات بالشكل المناسب.
٣- يفضل تناول الأدوية المدرة للبول عند الفطار.
وكانت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح عند الإفطار لمرضى السكرى، حيث تضمن هذه النصائح الآتى:-
قم بتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل: كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.
- ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.
- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.
- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.
- اشرب كمية كافية من المياه.
- ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.
- استبدل العصائر بالفواكه.
- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلاً من الأبيض.
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