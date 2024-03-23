هيئة الدواء توجه 3 نصائح مهمة لمرضى الضغط خلال شهر رمضان.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية 3 نصائح مهمة لمريض الضغط خلال شهر رمضان حيث تضمنت :-

١- يجب تحديد معاد الحصول على الجرعات الدوائية كل يوم.

٢- يجب تعديل مواعيد الجرعات بالشكل المناسب.

٣- يفضل تناول الأدوية المدرة للبول عند الفطار.

وكانت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح عند الإفطار لمرضى السكرى، حيث تضمن هذه النصائح الآتى:-

قم بتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل: كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.​

- ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.​

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.​

- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.​

- اشرب كمية كافية من المياه.​

- ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.​

- استبدل العصائر بالفواكه.​

- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلاً من الأبيض.​



