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هل يؤثر تناول بعض الأدوية على صحة الفم سلبياً؟ هيئة الدواء تجيب

السبت، 23 مارس 2024 09:00 ص
هل يؤثر تناول بعض الأدوية على صحة الفم سلبياً؟ هيئة الدواء تجيب اليوم العالمى لصحة الفم
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية أنه يوجد بعض الأدوية التى تؤثر على صحة الفم ومنها أدوية الاكتئاب وبخاخات الفم وكذلك أدوية الشرب التى تحتوى على السكر.

وأضافت هيئة الدواء أن أدوية الشرب تحتوى على السكر وهو ما يتطلب غسيل الفم بعد تناولها، كما أن أدوية بخاخات الفم يمكن أن تسبب بكتيريا وهو ما يتطلب الغسيل الجيد بعد استعمالها، كما أن أدوية الاكتئاب تتطلب الرجوع للطبيب قبل استخدامها.

وشددت هيئة الدواء على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أى دواء كما يجب مراجعة الصيدلى والطبيب في الجرعات الدوائية لضمان الاستخدام الامثل للدواء.







الصحة

الدواء

صحة الفم

ادوية الشرب

بخاخات الفم



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