اليوم السابع
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السبت، 23 مارس 2024 04:50 ص
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هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الأدوية" و"المقاولات"

السبت، 23 مارس 2024 04:00 ص
هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الأدوية" و"المقاولات" البورصة
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 12.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.9%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 7%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.7%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6.2%.

وانخفض قطاعا البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 5.8%، 5.5%، على التوالي، كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1%، ثم قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، 0.5%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع نسبة 7.22% ليغلق عند مستوى 29054.96 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -ثالث أسبوع في شهر مارس- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 6596.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 4.68% ليغلق عند مستوى 9411.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 35343.25 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6880.52 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 126.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.349 تريليون جنيه إلى 1.258 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 440.5 مليار جنيه إلى 415.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.

 







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