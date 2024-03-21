صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الأغذية" و"العقارات"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 7.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.9%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 5.5%، 5.4%، 5.1%، على التوالي.

وقفز قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، 3.4%، على التوالي، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، ثم قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 1.1%، 0.3%، 0.3%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 739.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.34%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 33.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 163.6 مليون جنيه، 200.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 86.6 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 269.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 29054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 35343 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 6596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 9411 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6880 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.