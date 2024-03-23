موسكو تنفى أن يكون المشتبه بتورطهم فى الهجوم الإرهابى من الروس

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نفت وزارة الداخلية الروسية أن يكون الأفراد المحتجزين والمشتبه بتورطهم فى الهجوم الإرهابى قرب موسكو من المواطنين روس.



وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك - فى تصريح اليوم /السبت/ - إن الأفراد المحتجزين والمشتبه فى تورطهم بالهجوم الإرهابى قرب موسكو ليسوا مواطنين روس.



وأضافت: لقد جرى اليوم ترويج بعض المزاعم على عدد من قنوات تليجرام ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المشتبه بهم الأربعة فى الهجوم الإرهابى الذى وقع 22 مارس الجارى على مركز "كروكوس" للتسوق، هم مواطنون روس، مشيرة إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن جميع هؤلاء من المواطنين الأجانب.



وأكدت أن وحدات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالى الروسى تبحث - حاليا - فى أسباب إقامة المحتجزين ومدة إقامتهم فى روسيا بالإضافة إلى تحديد عناوين إقامتهم والجوانب الأخرى ذات الصلة.