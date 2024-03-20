%85 من أسئلة الثانوية اختيارية و4 بدائل لكل سؤال أحدها الإجابة الصحيحة

محمود طه حسين

يجيب طلاب الثانوية العامة عن 85% من أسئلة الامتحان في كل مادة في كراسة البابل شيت، حيث إن هذه الأسئلة ستكون اختيار من متعدد وكل سؤال يأتي عليه 4 بدائل اختيارية على الطالب تظليل الدائرة أمام الإجابة الصحيحة فقط، حيث أنه في حالة قيام الطالب بتظليل أكثر من إجابة دون شطب على الأخرى سوف يحرم من درجة السؤال لأن الإجابة الصحيحة هي واحدة فقط.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفة العام الماضى كما لا يوجد تغيير فى عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية، على أن يتم توزيع درجات الأسئلة مثل العام الماضى مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة على أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مع توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة كما أن الأسئلة الموضوعية ستكون واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، مع ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية، مع تركيز الأسئلة على قياس نواتج التعلم الأساسية والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.