اليوم السابع
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ممر شرفي لمديرة مدرسة في الغربية بعد بلوغها سن المعاش

السبت، 23 مارس 2024 02:04 م
ممر شرفي لمديرة مدرسة في الغربية بعد بلوغها سن المعاش ممر شرفي لمديرة مدرسة في الغربية
الغربية محمد طارق

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نظم طلاب وطالبات مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، ممرًا شرفيًا لمديرة المدرسة بعد وصولها السن القانونية للتقاعد، وذلك تقديراً لجهودها فى تطوير المدرسة خلال سنوات عملها.

ووسط احتفالية كبرى، توقف طلاب مدرسة مختار كامل الثانوية بنات التابعة لإدارة زفتى التعليمية فى ممر شرفى على طول حوش المدرسة لاستقبال المديرة أمانى لاشين، بعد خروجها على المعاش ورفع الطلاب أعلام مصر وتعالت أصوات التصفيق وسط زغاريد الطالبات، حضر الحفل ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات المديرية.

 

ممر شرفي لمديرة مدرسة في الغربية
ممر شرفي لمديرة مدرسة في الغربية


 







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