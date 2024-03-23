مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر انقلاب سيارة ملاكى فى طريق شبرا قباله، بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ووفاة 3 أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا قباله ومصرع كلا من: حسام حسن حسين إبراهيم 21 عاما، محمد ياسر السيد أبو المعاطى حسن، محمد السيد ياسين السيد 27 عاما، جميعهم مقيمين الحصاينة مركز السنبلاوين.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



