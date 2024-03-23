مسلسل نورة.. بعد اصابة زميل نورة بالبهاق تعرف على أعراضه وطرق علاجه

كتبت فاطمة خليل

تناولت الحلقة 12 من مسلسل الرسوم المتحركة نورة الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحديث عن مرض البهاق، بعد أن روى زميل نورة المصاب بالبهاق معاناته في المدرسة مع زملائه الذين يسخرون من مرضه ويتنمرون عليه لكن نورة تعده أنها سوف تحل مشكلته وتدعمه نفسيًا، في هذا التقرير نتعرف على المزيد عن مرض البهاق، من وحى مسلسل نورة بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

مسلسل نورة.. بعد إصابة زميل نورة بالبهاق تعرف على أعراضه وطرق علاجه

البهاق هو حالة جلدية تؤدي إلى فقدان الجلد لونه أو صبغته ويؤدي ذلك إلى ظهور بشرة أفتح من لون بشرتك الطبيعي أو تحولها إلى اللون الأبيض.

إذا كنت تعاني من البهاق في جزء من جسمك به شعر، فقد يتحول شعرك إلى اللون الأبيض أو الفضي.

تحدث هذه الحالة عندما يقوم الجهاز المناعي في الجسم بتدمير الخلايا الصباغية، والخلايا الصباغية هي خلايا الجلد التي تنتج الميلانين، وهي المادة الكيميائية التي تعطي الجلد لونه، أو تصبغه.

كيف يبدأ البهاق ويتطور؟

يبدأ البهاق عادةً ببضع بقع أو بقع بيضاء صغيرة قد تنتشر تدريجيًا على جسمك.

يبدأ البهاق عادة على يديك وساعديك وقدميك ووجهك، ولكنه يمكن أن يتطور على أي جزء من جسمك، بما في ذلك الأغشية المخاطية (البطانة الرطبة للفم والأنف والمناطق التناسلية والمستقيم) وعينيك وأذنيك الداخلية.

في بعض الأحيان، تستمر البقع الأكبر في الاتساع والانتشار، لكنها عادةً ما تبقى في نفس المكان لسنوات. يتغير موقع البقع الصغيرة ويتغير مع مرور الوقت، حيث تفقد مناطق معينة من الجلد صبغتها وتستعيدها.

تختلف كمية الجلد المصاب من شخص لآخر مصاب بالبهاق. يعاني بعض الأشخاص من بعض المناطق ناقصة التصبغ، بينما يعاني البعض الآخر من فقدان لون البشرة على نطاق واسع.

أعراض البهاق

تشمل علامات وأعراض البهاق ما يلي:

-بقع من الجلد أو الأغشية المخاطية التي تفقد لونها يمكن أن تبدو بيضاء أو أفتح من لون بشرتك الطبيعي.

-تتحول بقع الشعر على جسمك إلى اللون الفضي أو الرمادي أو الأبيض.

يمكن أن تكون الأعراض خفيفة وتؤثر فقط على مساحة صغيرة من جسمك أو شديدة وتؤثر على مساحة كبيرة من جلدك. يعاني بعض الأشخاص المصابين بالبهاق من حكة في الجلد قبل أن يبدأ فقدان التصبغ.

أين ستظهر أعراض البهاق؟

يمكن أن تظهر أعراض البهاق في أي مكان على جلد الجسم. تشمل الأماكن الأكثر شيوعًا لأعراض البهاق ما يلي:

-الأيدي.

-القدم.

-الوجه.

-الأغشية المخاطية (داخل الفم والشفتين والأنف).

علاج البهاق

علاج البهاق ليس ضروريا، لأن الحالة ليست ضارة لجسمك وهي تجميلية فقط. إذا كنت تعاني من البهاق المنتشر على نطاق واسع أو كانت أعراضك الجسدية تؤثر على صحتك النفسية، فيمكن لطبيبك مساعدتك في العثور على خيار علاجي لإنشاء لون موحد للبشرة إما عن طريق استعادة اللون (إعادة التصبغ) أو إزالة اللون المتبقي (تصبغ) في بشرتك تشمل العلاجات الشائعة للبهاق ما يلي:

-الأدوية.

-العلاج بالضوء.

-علاج التصبغ.

-الجراحة.