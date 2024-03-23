مسئولون أمريكيون: أصدرنا تحذيرًا سريًا لروسيا حول هجوم إرهابى مخطط له

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قال مسئولون أمريكيون،إن "الولايات المتحدة أصدرت تحذيرًا سريًا لروسيا فى وقت سابق من الشهر الجارى بشأن هجوم إرهابى لاستهداف حشود كبيرة"، قبل هجوم أمس الجمعة الذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 115 شخصًا فى حصيلة مرشحة للارتفاع وإصابة العديد بقاعة للحفلات الموسيقية بضواحى موسكو.



وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى- أنه فى 7 مارس الجارى أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى موسكو تحذيرًا غامضًا للمواطنين الأمريكيين لتجنب أماكن الحفلات الموسيقية .



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض أدريان واتسون فى بيان، إن "الولايات المتحدة لديها معلومات حول هجوم إرهابى مخطط له فى موسكو يحتمل أن يستهدف تجمعات كبيرة بما فى ذلك الحفلات الموسيقية ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى إصدار تحذير عام".



وأضاف واتسون "لقد شاركت الحكومة الأمريكية أيضًا هذه المعلومات مع السلطات الروسية وفقًا لسياسة واجب التحذير المعمول بها منذ فترة طويلة".



وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته فى بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم عبر تطبيق "تليجرام"، عن الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي" فى ضواحى موسكو دون تقديم أدلة.



ووفقا لمصادر إعلامية روسية، فإن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وصف التحذيرات الأمريكية بشأن هجوم إرهابى محتمل بأنها تصريحات "استفزازية" تشبه الابتزاز الصريح ونية تخويف مجتمعنا وزعزعة استقراره، ودعا جهاز الأمن الفيدرالى وهيئات إنفاذ القانون الأخرى لتكثيف الجهود لمنع الهجمات الإرهابية.