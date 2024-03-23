سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع مساء اليوم بثا مباشر من محافظة سوهاج بعنوان "مدفع الإفطار اضرب.. أهل سوهاج كل يوم عند مدفع رمضان لمشاهدة لحظة إطلاقه.. مباشر"، حيث تناول البث تجمع الأهالى من أطفال وشباب وسيدات وحتى الشيخ بالقرب من المدفع من أجل الاستمتاع بلحظة الإطلاق والفرحة بإعلان لحظة الإفطار.

وقام المسؤل عن المدفع قبل الإطلاق بمدة كافية بتعمير المدفع وتجهيز وفى الوقت المحدد قام بعملية الإطلاق معلنا لحظة الإفطار هنا بمحافظة سوهاج وسط فرحة الجميع وحرص الكثير من الحاضرين على إلتقاط الصور التذكارية مع المدفع.

يذكر أن القاهرة عاصمة مصر هي أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان فعند غروب أول يوم من رمضان عام 865 هـ، أراد السلطان المملوكي خشقدم أن يجرب مدفعًا جديدًا وصل إليه، وقد صادف إطلاق المدفع وقت المغرب بالضبط، ظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان، فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم تشكر السلطان على هذه البدعة الحسنة التي استحدثها، وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانًا بالإفطار.

ثم أضاف بعد ذلك مدفعي السحور والإمساك وهناك رواية تفيد بأن ظهور المدفع جاء عن طريق الصدفة، فلم تكن هناك نية مبيتة لاستخدامه لهذا الغرض على الإطلاق، حيث كان بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل يقومون بتنظيف أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة.

وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان، فظن الناس أن الحكومة اتبعت تقليدًا جديدًا للإعلان عن موعد الإفطار، وصاروا يتحدثون بذلك، وقد علمت الحاجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث، فأعجبتها الفكرة، وأصدرت فرمانًا يفيد باستخدام هذا المدفع عند الإفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية.