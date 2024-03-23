اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 05:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتفقد مواقف دار السلام وساقلتة بمدينة ناصر

السبت، 23 مارس 2024 04:34 م
محافظ سوهاج يتفقد مواقف دار السلام وساقلتة بمدينة ناصر محافظ سوهاج يتفقد مواقف دار السلام
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، انتظام سير العمل بمواقف سيارات "ساقلتة، ودار السلام" بمدينة ناصر، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عدد من المواطنين، والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الأسعار عن السعر المقرر، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه " الفقي " مسئولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف.







سوهاج

محافظ سوهاج

ساقلته

دار السلام

ناصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة