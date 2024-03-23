محافظ سوهاج يتفقد مواقف دار السلام وساقلتة بمدينة ناصر

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، انتظام سير العمل بمواقف سيارات "ساقلتة، ودار السلام" بمدينة ناصر، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عدد من المواطنين، والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الأسعار عن السعر المقرر، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه " الفقي " مسئولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف.