محافظ الدقهلية: 100 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن إجمالى عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية، لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، خلال الفترة من 18 حتى 28 فبراير الماضى تحت شعار "حقك تنظيمى" بلغ 100836 مستفيدة فى كافة مجالات صحة وتنظيم الأسرة، وذلك من خلال كافة وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الامومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الاسرة وكذا العيادات المتنقلة، البالغ عددها 29 عيادة بالقرى والتوابع.

وأضاف المحافظ، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة وبمشاركة فعالة لعدد من الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى شملت مديرية الشئون الصحية ومديرية اوقاف الدقهلية، ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمحو الامية والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للسكان وادارة بناء وتنمية القرية بالاضافة الى الجمعيات الاهلية، وجمعية رجال الاعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، مؤكدا أن تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الأسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال الندوات الإعلامية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى أوضح أن الحملة شارك فيها إخصائى ومساعدى اخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات، مشيرا الى ان اجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الاسرة بلغ 51610 منتفعة وتم اجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لعدد 4584 سيدة ومتابعة الحوامل لعدد 2790 سيدة، وكشف امراض نسا لعدد 6665 سيدةـ وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الامثل للحمل من خلال الندوات 26067 سيدة، وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن أمراض الثدى 3750 سيدة، كما تم الكشف على عدد 26873 أمراض باطنة وعدد 39409 أمراض الأطفال.

وقد ثمن محافظ الدقهلية، جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة والتى من خلالها حققت الحملة أهدافها المرجوة، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



